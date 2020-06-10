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Tersane İstanbul Projesi için geri sayım başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un incisi Haliç, Türkiye'nin turizm ve kültür merkezi oluyor. Tersane İstanbul Projesi'nin ilk etabı, 2021 yılında açılıyor.
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019'da atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor.
Proje, kültür, turizm, eğitim ve sanat merkezi olarak tasarlandı.
İçerisinde, bilim merkezi, 4 müze, kütüphane, sergi salonları, tasarım atölyeleri, 1200 yatak kapasiteli 3 otel, 70 yat kapasiteli 2 yat limanı bulunan projede çalışmalar sürüyor.
Tersanenin yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.
60 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.
Etiketler: tersane istanbulSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:34
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