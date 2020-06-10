Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019'da atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor.

Proje, kültür, turizm, eğitim ve sanat merkezi olarak tasarlandı.

İçerisinde, bilim merkezi, 4 müze, kütüphane, sergi salonları, tasarım atölyeleri, 1200 yatak kapasiteli 3 otel, 70 yat kapasiteli 2 yat limanı bulunan projede çalışmalar sürüyor.

Tersanenin yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

60 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.