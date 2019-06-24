İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonlarında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belli oldu.

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer aldığı belirlendi.

Gri kategorideki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen ve gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan diğer teröristler şöyle:

Sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar,

Sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay

Sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras

Kaynak: TRT Haber

