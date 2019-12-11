Türkiye
Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist teslim oldu11 Aralık 2019 Çarşamba 12:38 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 12:42
Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp geldikleri Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: terörist teslim Silopi Habur Sınır Kapısı Terör örgütü PKK