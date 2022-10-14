Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Yunanistan
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