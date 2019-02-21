Düzenlediği terör eylemleri ile çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan PKK, çevreye ve yatırımlara verdiği zararla da bölgenin kalkınmasına engel olmaya çalıştı.

Sosyal medya ve kendisine müzahir yayın organlarından, "çevreci bir tavır içerisinde olduklarına" yönelik algı çalışması yürüten bölücü terör örgütü PKK/KCK, çevreye ve yapılan yatırımlara zarar veren birçok eylem gerçekleştirdi.

Orman yangınları en fazla Güneydoğu'da

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu bitme noktasına gelen PKK'lı teröristler, kaçtıkları bölgelerdeki ormanları ateşe verdi. Terör örgütü tarafından çıkarılan orman yangınlarının en yoğun olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu.

Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda ağır darbe alan PKK'lılar, Amanos Dağları'ndaki ormanlık alanları yaktı. 15 gün içinde 3 kez yakılan Amanos Dağları'nda yüzlerce hektarlık alan kül oldu.

PKK'lı teröristler, Hatay'ın Dörtyol ve Balıkesir'in Havran ilçeslerinde de orman yangınları çıkarttı. İzmir'in Foça ilçesinde 2011'de çıkan 2 orman yangınının faili olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eylemleriyle yatırımları hedef aldı

PKK, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde yapılan alt ve üstyapı yatırımlarını da sabote ederek bölgenin kalkınmasını engellemeye çalıştı. İş makinelerini tahrip eden ve şantiye basan terör örgütü mensupları, işçileri tehdit edip kaçırdı.

Doğu ve Güneydoğu'daki yatırımları hedef alan terör örgütü PKK mensupları, 2015'in Haziran ayında Adıyaman'ın Doğanlı köyü yakınlarındaki Koçali Barajı şantiyesinde çalışan iş makinelerini ateşe verdi. Olay sonucu 2 kamyon ve 3 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Mardin Midyat'ta çevre yolu inşaatını yapan bir iş adamına ait şantiyeyi 2015 yılının Ağustos ayında basan PKK'lılar, işçileri toplayıp örgüt propagandası yaptı. Teröristler, işçilerin cep telefonlarına el koyarak şantiyede bulunan 12 iş makinesini benzin dökerek ateşe verdi.

PKK'lı teröristler, 2017'nin Temmuz ayında Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı ve Yemişli köyleri arasında kalan Kel Tepe üs bölgesinde yol yapım şantiyesinde çalışan işçilere uzun namlulu silahlarla saldırdı. Teröristler, roketatarla saldırdıkları bir iş makinesini de kullanılamaz hale getirdi. Saldırıda, 2 işçi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 işçi de yaralandı.

Suriye'ye de zarar verdiler

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG de Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerden göç ettirdiği bazı sivillerin evlerini yağmalayıp yaktı.

2016'nın Şubat ayından bu yana PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde bulunan bazı fırınlar ve içinde arpa ile buğdayların bulunduğu tarlalar da teröristlerce yakıldı.

Kaynak: AA