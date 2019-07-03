Türkiye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Kayseri, Samsun, Sakarya, Bolu ve Osmaniye olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin haziran ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde "emirleri" olduğu belirlenen çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 206 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 77'si tutuklandı.

6 ayda 467 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen 166 teröristin (63'ü ölü, 74'ü sağ ve 29'u teslim) 67'si DEAŞ mensubu. Güvenlik güçlerince bu yılın ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda ise terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan bin 296 şüpheliden 467'si tutuklandı.

Hazirandaki bazı operasyonlar

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kaçak yollardan ülkeye girdikleri belirlenen zanlıların, bombalı eylem hazırlığında oldukları iddia edildi. Operasyonda zanlıların Suriye'de terör örgütü adına savaşırken uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.

Mersin merkezli Bursa ve Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri, Mersin'in Anamur ilçesi kırsalında yaptıkları aramalarda toprağa gömülü 5 depo buldu. Buralarda yapılan incelemelerde çok sayıda yaşam malzemesinin yanı sıra uyku tulumları ve sırt çantaları ele geçirildi. Zanlıların kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları belirtildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıkça, 13'ü mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si, Sakarya'da ise 5 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik 2 ayrı operasyonda yakalanan 11 zanlı cezaevine konuldu.

Adana, Kayseri, Bursa, Samsun, Tekirdağ ve Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Bolu'da ve Samsun'da Irak uyruklu birer şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Osmaniye'de ve Kilis'te birer zanlı cezaevine konuldu.

Kilis'te DEAŞ'lı kadın terörist teslim oldu. Suriye'den gelerek Çobanbey Sınır Kapısı'nda 5 çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim olan terörist gözaltına alındı.

Ankara'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan ve "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Sözde emirler yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Musul kentine bağlı Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu belirlenen "Sebhen" kod adlı M.S.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa'da ise terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün Suriye'deki yapılanmasında sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" şifreli görüşmüş

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 29'u tutuklu, 1'i firari 49 sanık hakkında 4,5 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, örgüt mensuplarının deşifre olmamak için birbirleriyle "TrueCrypt", "Conversation" ve "Chat With" şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşme gerçekleştirdikleri yer aldı.

Kaynak: AA