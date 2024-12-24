Terör örgütü DEAŞ'a fon toplayan 10 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da örgüte fon topladığı gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Polis ekiplerince 4 ilde 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 avro, 434 bin 650 lira, 40 gram altın, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 6'sı serbest bırakıldı.

Ekipler, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.