Türkiye'de doğanın korunması, erozyon ve çölleşme ile mücadele kapsamında çalışmalar yürüten TEMA Vakfı, bağışçıların desteğiyle yeşil alan varlığını artırmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ülke genelinde il, ilçe ve üniversitelerde 605 temsilci ile faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Vakfa 2021 yılında 2 milyon 706 bin 750 fidan bağışı yapıldığını belirten Ataç, fidanların Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla dikildiğini, vakfın da söz konusu fidanların kontrolünü ve gelişimlerinin takibini yılda iki kez yaptığını dile getirdi.

"12 milyon 63 bin 324 fidan bağışı kabul ettik"

Dikim çalışmalarında verim alınamayan bölgelerde yeniden çalışma yaptıklarını anlatan Ataç, "Bu sahalarda eğer başarı oranları istediğimiz seviyeye gelmemişse tekrar Bakanlıkla irtibata geçip bu alanlardaki tamamlama dikimlerinin yapılmasını sağlıyoruz. Geçen yıl 100'ün üzerinde sahada kontrol gerçekleştirdik. 2022'de 2 milyon 800 bin fidan bağışı bizim üzerimizden yapıldı." dedi.

Ataç, TEMA Vakfı'nca 2021 yılında "Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz" adıyla özel bir kampanya yürütüldüğünü, bu çalışmada dikilen fidanların rutin bağışlara dahil edilmediğini ifade ederek, kampanyada 12 milyon 63 bin 324 fidan bağışı kabul ettiklerini kaydetti.

"30 yılda dikilen fidan sayısı 23 milyonu geçti"

TEMA'nın ülkede fidan bağışlama bilincinin geliştirilmesinde çok büyük payı olduğuna dikkati çeken Ataç, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimler verildiğini ve öğretmenlerin bu konuda desteklendiğini anlattı.

Eğitimlerde dijital platformları da kullanmaya başladıklarının altını çizen Ataç, bu yöntemle yılda 600 bin civarında öğrenciye eriştiklerini söyledi. Ataç, "Bu durumdan çok mutluyuz. Bu çok değerli, en az fidan çalışmaları kadar önemli. Onların içinden (okullardan) çok Hayrettin Karaca çıksın diye ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

1992 yılında kurulan TEMA Vakfı'nın bugüne kadar diktiği fidan sayısının 23 milyonu aştığını vurgulayan Ataç, "23 milyonu aşan fidanın toprakla buluştuğu alan toplam 27 bin futbol sahası büyüklüğünde. Bunun dışında bir de şu anda yapmadığımız ama bir dönem çok ilgi duyulan ve takip edilen bir çalışma da meşe ağaçlarının, meşe palamutlarının dikilmesiydi. Orada da 700 milyon meşe palamudu toprakla buluşturuldu." ifadesini kullandı.