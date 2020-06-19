Haber Giriş: Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda kaza yapan midibüs devrildi
TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis midibüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere 10 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: TEM otoyolu edirne istikametiSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 08:39
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