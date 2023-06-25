Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçe sınırlarında kalan Karaağaç Organize Sanayi Bölgesine bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Saat 22.30 civarında tesisin atık toplama deposunda başlayan yangın, gittikçe büyüyerek fabrikanın tamamını sardı.

[Fotoğraf: İHA]

Gece bekçilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çıkan yangına 4 su tankeri ve 1 arazöz ile jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında 3 saat boyunca müdahale eden ekipler, yangını güçlükle kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın esnasında olay yerine çağırılan 3 iş makinesi ise, alevlerin arasından geri dönüşüm atıklarını çıkararak yangının daha fazla büyümesini engelledi.