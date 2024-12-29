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Türkiye
AA 29.12.2024 14:39

Tekirdağ'da deniz ulaşımına "poyraz" engeli

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına "poyraz" engeli
[Fotograf: AA]

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Poyraz 2 gün sürecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını söyledi.

Balıkçıların limanda beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkisini yitirmesini bekliyoruz. Havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek" dedi.

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya atık malzemeler sürükledi, sahildeki bazı alanlarda yosun birikti.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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