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Türkiye
AA 22.10.2023 17:03

Tekirdağ'da ceviz hasadında 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Tekirdağ'da bu yıl 3 bin 500 ton civarında ceviz rekoltesi bekleniyor.

Tekirdağ'da ceviz hasadında 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor
[Fotograf: AA]

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, geçen yıl 26 bin dekar alanda ceviz yetiştirilen Tekirdağ'da bu yıl üretim sahasının 27 bin dekara yükseldiğini söyledi.

Son yıllarda ceviz üretiminin çiftçilerin en büyük gelir kapılarından biri olduğunu belirten Öcal, bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton rekolte beklendiğini dile getirdi.

Üreticilere bereketli bir hasat dileyen Öcal, üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karacakılavuz Mahallesi'nde ceviz üreten 64 yaşındaki Mehmet Genç, ceviz yetiştiriciliğine, ayçiçeği ve buğdaya alternatif olması için başladığını söyledi.

Ceviz hasadının uzun bir yolculuğu olduğunu anlatan Genç, "Sabah silkmeyle başladığımız çalışmamız daha sonra soyma ve kurutma işlemleri ile sürüyor." dedi.

Tekirdağ'da ceviz hasadında 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Genç, cevizin gelirinin yüksek olduğunu öğrendikten sonra araştırmalara başladığını belirterek, "2014 yılında ilk fidanlarımı diktim. 30 dekar alanda üretim yapıyorum. Ağaçların yaşı büyüdükçe verim artıyor. Bu sene dekardan 800 kilogram ürün aldık. Bu sene verim iyi." diye konuştu.

Ceviz bahçesindeki boş alanların da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Genç, bu alanlara nohut ve fasulye ektiğini kaydetti.

Çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi gerektiğini söyleyen Genç, "Çiftçi bu sene zarar etti. 100 kilograma kadar ayçiçeği, 400 kilograma kadar buğday biçtik. İklimler değişti. Bir alternatif olarak ceviz bahçelerini kurduk. Bereket versin bahçeler yüzümüzü güldürüyor." dedi.

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Tekirdağ Tarım Üretimi
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