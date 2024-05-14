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Türkiye
AA 14.05.2024 08:38

Tekirdağ merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-45” operasyonlarında elebaşılığını Hakan Uslu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 6 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda aralarından elebaşı Uslu'nun da bulunduğu 6 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, örgütlü olarak "parada sahtecilik" suçunu işledikleri, sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıklarının tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 dolar basma kalıbı, 2 para sayma makinesi, 3 para kontrol makinesi, 3 para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildiği bilgisini verdi.

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