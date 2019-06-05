Yerin metrelerce altında, gözleri her an periskopta... Onlar Türk donanmasının denizaltındaki kahramanları.

Türk donanmasının göz bebeği bahriyeliler, bu bayramda da vatan aşkıyla nöbetlerinin başında.

Ömürlerinin büyük bir bölümünü güneş görmeden ailelerinden uzakta geçiren kahramanlar ramazan bayramını TCG Preveze Denizaltısı'nda birlikte kutladı.

Askerler, yakınlarından uzakta olmanın burukluğunu yaşasalar da vatan korumasında görev almanın gururunu duyuyor. Onların en büyük motivasyonu ise verilen görevi layıkıyla yerine getirdikten sonra aileleri ile buluşmak. Personelin dalış yaptıktan sonra ikinci ailesi ise denizaltıcı silah arkadaşları...

Zonguldak Ereğli’de bulunan TCG Preveze Denizaltısı terörizm ve yasa dışı mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla mavi sularda. Uzunluğu 62, eni 6 metre olan denizaltının 44 personeli bulunuyor.

Su altı veya su üstünde tehdit unsuru gemilere karşı denizaltında 7/24 nöbet tutan askerlerin amacı Karadeniz sularında güvenliği sağlamak.

Bahriyeliler amaçlarını şu ifadelerle dile getiriyor:

"Burada bulunma amacımız Türkiye’nin 2004 yılında başlattığı Karadeniz uyumu harekatı kapsamında denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi korumaktır."

Askerler denizaltıda 50 güne kadar hiç su üstüne çıkmadan görev yapabiliyor.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Fatih Acarv