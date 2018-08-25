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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp dönüş yolculuğuna geçenler Balıkesir-Bursa ve Çanakkale-Bursa karayollarında yoğunluk oluşturuyor.

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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Balıkesir-Bursa ve Çanakkale-Bursa karayollarında, Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna geçenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

Çanakkale ve Balıkesir istikametlerinden İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler, Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM'den itibaren Uluabat Mahallesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karacabey Bölge Trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle bazı tedbirler aldı. Karacabey Uluabat ve Bakır Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlanıyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu noktalarda trafik ekipleri görev alarak sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor. Ekipler, araç kuyruklarını azaltmak için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: kurban bayramı tatili
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