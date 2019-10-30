Olay, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde 29 Nisan 2018'de meydana geldi.

Aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunan Leyla Yıldırım ile Agit Saknak yine tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Leyla Yıldırım aldığı sopa ve taş darbeleriyle yaralandı.

Olaydan sonra hastaneye giden ve darp raporu alan Yıldırım, Saknak hakkında şikayetçi oldu.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ekim'de yargılanan Agit Saknak'a, 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 20 eşit taksitle ödemesine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

"Karar beni tatmin etmedi"

Kararın acısını geçirmediğini belirten Leyla Yıldırım, "Karar beni tatmin etmedi. Ben iki hafta boyunca bunun ağrısını çektim. Orada 'basit yaralanma' demişler. Benim itiraz etme hakkım bile yok ki. Beni tehdit ediyorlardı" dedi.

Kaynak: DHA