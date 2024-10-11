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Türkiye
İHA 11.10.2024 00:24

Taksim’de helikopter destekli "huzur uygulaması"

İstanbul Taksim’de polis ekipleri tarafından helikopter destekli "huzur uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada şüphelilerin kimlik sorgulaması yapılırken araçlar da ekipler tarafından didik didik arandı.

Taksim’de helikopter destekli "huzur uygulaması"

Taksim Meydanı’nda akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı.

Uygulamaya, Trafik Denetleme Şube, Beyoğlu Güvenlik Büro, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Denetimde sürücü ve araçların belgeleri incelenirken araçların içerisi detaylı şekilde arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sağlandı.

Helikopter destekli denetimde hassas burunlu narkotik K9 köpeği ‘Işın’ ile araçlar arandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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