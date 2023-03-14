İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, kent genelinde ticari taksi ve motokuryeler ile 7/24 uyuşturucu ve uyarıcı madde pazarlayan suç örgütüne yönelik çalışmada 34 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince İstanbul merkezli Van, Erzurum, Mardin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 900 fişek kokain, 1200 gram Hint keneviri, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 7 tabanca fişeği, 233 bin lira, para sayma makinesi, 2 pres makinesi ve çok sayıda ambalaj ele geçirildi.

Bu arada, soruşturma sürecinde daha önceden gerçekleştirilen 9 ara yakalama, 31 güven alımı ve 13 dış birim çalışmasında tespit edilen 42 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, adreslerde yapılan aramalarda daralı ağırlığı 700 gram fişek kokain ele geçirildi.