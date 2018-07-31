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Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı

Şanlıurfa Akçakale Belediyesi tarafından sınır karakolunun bahçesindeki göndere 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde Türk bayrağı çekildi.

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Suriye sınırına 6 metrelik Türk bayrağı

Suriye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Büyüktaş Mahallesi'ndeki jandarma karakolunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki Türk bayrağı, 12 metre yüksekliği olan göndere çekildi.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, karakol bahçesine çekilen bayrağın ilçenin muhtelif yüksek tepelerine dikilen 9. Türk bayrağı olduğunu söyledi.

Ayhan, bayrağın, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyat bölgesinden net göründüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: türk bayrağı, şanlıurfa, akçakale belediyesi
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