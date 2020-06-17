Haber Giriş: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde Emine Ordu'ya ait inek, sulama kanalına düştü.
Su dolu kanalda mahsur kalan ineği gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boynuna ve vücuduna sardığı iplerle ineği sudan çekerek kurtardı.
Etiketler: sulama kanalı kozan ilçesiSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 18:02
Sıradaki Haber
Ambulans helikopter kalp hastası kadın için havalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz