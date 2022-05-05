Babaannesi Gönül Kav’ın cenaze töreni için Afyonkarahisar’dan ailesiyle Aksaray’a gelen Mehmet Kav, kuzeniyle oyun oynarken sulama kanalına düştü.

Bir süre suda çırpınan çocuk, daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yapılan arama sonucu suda bulunan çocuk, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzun süre gözyaşı döken çocuğun babası Fatih ile annesi Özlem Kav'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.