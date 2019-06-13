İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Ekibi, yaz kış demeden İstanbul’un kıyılarında 7 gün 24 saat nöbette.

Saatte 3 kilometre yüzebilen, 42 metreye kadar dalış yapabilen ekip üyeleri, her sabah tatbikat yapıyor. 22 kişiden oluşan özel eğitimli ekip 22 kişiden oluşuyor ve sık sık eğitim dalışları yaparak kondisyonlarını hep en üst düzeyde tutuyor.

"Kullandığımız ekipmanlar son teknoloji ekipmanlar"

İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, "Biz burada yedi yirmi dört görev yapıyoruz, günün her saatinde herhangi bir olaya hızlıca müdahale edebiliyoruz. Kullandığımız ekipmanlar son teknolojik ekipmanlar." dedi.

Gittikleri yerlerde acı ve gözyaşlarıyla karşılaştıklarını belirten Ünal, insanların o kayıp bedenin bulunmasından mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Ünal, "Vatandaşlarımıza bazı şeyler söylemek istiyorum; yüzerken çocukları gözlerinin önünden ayırmasınlar, tok karnına yüzmemeye çalışsınlar, görevlilerin ikazlarına uysunlar." ifadelerini kullandı.

Her yıl ortalama 5 bin kişinin hayatını kurtarıyorlar

İstanbul’da her yıl ortalama 5 bin kişinin hayatını kurtaran Sualtı Arama ve Kurtarma Ekibinin bu zorlu görevde tek motivasyon kaynağı ise kurtarılan hayatlar.

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Özden Ayvaz