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Türkiye
İHA 09.05.2023 21:51

Soma'da madende heyelan: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri hayatını kaybetti.

Soma'da madende heyelan: 1 ölü, 3 yaralı

Darkale mevkiinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

"Bir işçi hayatını kaybetti"

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, meydana gelen göçükte 1 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye sevki edildiği bilgisi verildi.

 

 

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