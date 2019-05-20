Türkiye

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:32 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:42

Elazığ'da köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Mardin'de de köpeklerin saldırdığı bir çocuk yaralandı.

Elazığ'da çeşmeden su doldurduktan sonra evine dönerken sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çeşmeden su dolduran Çiçek Boztaş, evine döndüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yakınlarda hayvan otlatan çobanın yardımına koştuğu kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cesedi, otopsi için morga konuldu. Mardin'de 3 yaşındaki Rümeysa köpeklerin saldırısına uğradı Bir köpek saldırısı haberi de Mardin Kızıltepe'den geldi. Evinin önünde arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki Rümeysa Kapan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumu iyi. Kaynak: TRT Haber, DHA

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