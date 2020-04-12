İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Muğla'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi Toki mevkisinde 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Ekiplerce karakola götürülen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.