Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına yönelik videoya "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız" notuyla yer verdi.

Mobil sağlık ekiplerinin Bala ilçesindeki soğan tarlalarında çalışan işçileri COVID-19'a karşı yerinde aşılama hizmetlerinin gösterildiği videoda, işçiler de aşılama hizmetinin tarlaya kadar getirilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha önce COVID-19'u geçirdiğini anlatan bir işçi de video üzerinden tüm vatandaşlara, "Herkes aşı olmalı. Kendim o rahatsızlığı gördüm, insan ölüp ölüp diriliyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi düşürmesin" çağrısında bulundu.