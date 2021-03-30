Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 01:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobayı yakmak isterken ahşap ev yandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir kişi evinde benzin ile sobayı tutuşturmak istediği esnada sobadan çıkan alevler halıları tutuşturdu. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Orhangazi ilçesi, Bayırköy Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Yüksel M., ısınmak için odun sobasını benzinle tutuşturmak istedi.
Bidondaki benzinin birden alev alıp yangına yol açmasının ardından Yüksel M, evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangının ardından ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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