Ankara'da önümüzdeki hafta, siyanürün nasıl temin edildiği ve temininin nasıl engelleneceği gibi konuların ele alınıcağı bir toplantı yapılacak.

Son günlerde siyanür ile intihar vakalarının artması üzerine harekete geçildi. Önümüzdeki hafta Ankara'da ilgili kurumlardan uzmanların katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenecek.

Toplantıya; Tarım ve Orman, Ticaret, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığı'ndan yetkililer katılacak.

Siyanür konusunda ilk kez bu kadar geniş kapsam ve katılımlı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Araştırma komisyonu kuruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, gündemde yer alan intihar vakaları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlık tarafından bir araştırma komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Bakanlık, araştırma sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacak.

Kaynak: TRT Haber