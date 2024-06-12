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Türkiye
AA 12.06.2024 11:08

Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında hafif ticari araç şarampole devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A., B.A., M.A.A., S.E.A. ve M.A. yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde aracın taklalar atarak devrilmesi yer alıyor.

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