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Türkiye
İHA 17.09.2024 16:47

Sivas'ta betonda karpuz yetişti

Karpuz yetiştirilmeyen Sivas'ta kaldırım üzerinde karpuz yetişti. Mahalle muhtarı Yasin Doğruyol, bu durumun Sivas'ta iklim değişikliğinin etkilerini de gözler önüne serdiğini söyledi.

Sivas'ta Camii Kebir mahallesinde, beton binalar arasında kalan bir kaldırımda kendiliğinden yetişen karpuzlar, görenlerin ilgisini çekiyor.

Toprak yerine betonun hakim olduğu bir ortamda, karpuzların bu denli büyüyebilmesi, vatandaşlar için büyük bir sürpriz oldu.

Mahalle muhtarı Yasin Doğruyol, bu durumun Sivas'ta iklim değişikliğinin etkilerini de gözler önüne serdiğini vurguladı. "Karpuz sadece sıcak bölgelerde yetişir diye bir kaide yok artık. Belki de bu karpuz çekirdekleri, bilinçsizce atılmış ve uygun şartları bulunca kendiliğinden yetişmiş olabilir" dedi.

Sivas'ta betonda karpuz yetişti

“Bizler için de sürpriz oldu”

"Toprakta herkes yetiştirebilir ama beton üzerinde yetişen karpuz herkese nasip olmaz" diyen Doğruyol, “Demek ki karpuz sadece Diyarbakır'da yetişmiyormuş. Tahminen karpuz çekirdekleri düşmüş buraya. Bilinçli veya bilinçsiz şekilde sulanmış. Ortaya bu netice çıkmış. Umarım bu bir örnek olur da Sivas'ın her köşesinde meyve yetişir. Karpuz, sıcak memleket meyvesi ama yaşanan küresel iklim değişikliğinden dolayı Sivas'ta alışık olmadığı kadar sıcaktı. Belki bu sıcağın da etkisi olmuş olabilir. Kaldırımın üstünde yetişmiş. Bizler için de bir sürpriz oldu” diye konuştu.

Sivas'ta betonda karpuz yetişti

“Kaldırımda adeta minik karpuz serası oluşmuş”

Bölgede 30 yıldır esnaflık yapan Erdal Doğan ise, "Burası adeta minik bir karpuz serası gibi olmuş. Kaldırımın çatlaklarından sızan su ve güneş ışığı, karpuzların büyümesi için ideal bir ortam oluşmuş olabilir.

30 yıldır bölgede esnaflık yapan ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Doğan sözlerine şöyle devam etti:

“Muhtemelen burada karpuz yenmiş veya yukarıda ki apartmanlardan çekirdekler atılmış. Burası kaldırım ve betonun birleşim noktası. Kaldırımın üzerinde adeta minik karpuz serası oluşmuş. Ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bu her ne kadar alışık bir durum olmasa da biz inananlar için normal bir durum. Küçücük bir tohum filizlenmiş ve bu hale gelmiş."

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