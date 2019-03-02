Cudi Dağı Anılmış köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Hareket Taburu birimlerince "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özelik Operasyonu" düzenlendi.

Arazi arama tarama çalışmasında, teröristlerce kullanılan 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, 2 gece görüş gözlüğü, 2 akü, 2 telsiz, 2 M-16 piyade tüfeği, 3 şarjör, biksi dipçiği, 17 pil, küçük tüp, 3 terörist kıyafeti, mont, sırt çantası ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, mağara ve barınma alanlarını da kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA