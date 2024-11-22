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Türkiye
AA 22.11.2024 12:16

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor

Şırnak'ta 4 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yagettekin'i, Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yagettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine önceki gün ekiplerce nehirde ve nehrin çevresinde başlatılan arama çalışmasına bu sabah yeniden başlandı.

AFAD, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi genci arama çalışması yürütüyor.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, gencin Dicle Nehri'nde kaybolduğu şüphesi üzerine dron destekli çalışmaların bütün kıyı boyunca her ihtimal değerlendirilerek sürdüğünü söyledi.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Ilısu Barajının kapaklarını kapatarak suyun seviyesini düşürmek suretiyle çalışmalara destek verdiğini belirten İşlek, "AFAD'tan 8 arama kurtarma teknisyeni, 3 dron operatörü ve termal kameralı hava dron, Cizre Belediyesi itfaiyesinden 4 dalgıç ve bot, Van Emniyet Müdürlüğünden 4, Bitlis Emniyet Müdürlüğünden 2 kurbağa adam ve Diyarbakır Jandarma Komutanlığından 6 profesyonel dalgıç ekibi ile arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Silopi ilçesinde yaşayan Yagettekin'den 4 gün önce haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan çalışmalarda gencin en son Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine önceki gün ekiplerce nehirde ve nehrin çevresinde arama çalışması başlatılmıştı.

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