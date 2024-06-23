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Türkiye
AA 23.06.2024 20:12

Şırnak'ta devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı

Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Şırnak'ta devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı

Şırnak'ta Cumali Esendere idaresindeki otomobil, Fındık Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.E, İ.E, M.E. ile H.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cumali Esendere müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunanların güvenlik korucusu ve görevden döndükleri öğrenildi.

Şehit güvenlik korucusu için tören yapıldı

23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehit güvenlik korucusu Esendere'nin naaşı ambulansla getirilerek katafalka konuldu, özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okunan duanın ardından şehidin cenazesi helikopter ile defnedilmek üzere Güçlükonak ilçesine gönderildi.

Basına kapalı törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.
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