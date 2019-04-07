Türkiye
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
07 Nisan 2019 Pazar 12:52 - Son Güncelleme 07 Nisan 2019 Pazar 13:10
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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