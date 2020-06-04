Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şırnak'ta 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta polisin şüphe üzerinde durdurup arama yaptığı araçta 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilo 443 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şırnak'ta polisin şüphe üzerinde durdurup arama yaptığı araçta 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilo 443 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir aracı durdurup narkotik köpeği "Tina" ile arama yaptı.
Aramada, 32 parça halinde 16 kilo 463 gram eroin, 7 parça halinde 4 kilo 443 gram farklı türde uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Etiketler: operasyon narkotik köpeği 16 kilogram eroinSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 13:12
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