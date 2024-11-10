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Türkiye
AA 10.11.2024 20:30

Sinop'ta zehir tacirlerine operasyon

Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sinop'ta zehir tacirlerine operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gerze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlıların ait araçlardaki aramalarda ise 40 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sinop Uyuşturucu
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