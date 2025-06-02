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Türkiye
AA 02.06.2025 06:50

Sinop'ta hastane acil servisinde patlama

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümünde patlama meydana geldi. Patlama dolayısıyla hastane boşaltılırken bir hemşire yaralandı.

Sinop'ta hastane acil servisinde patlama

20 yataklı hastanenin acil bölümünde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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