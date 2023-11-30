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Türkiye
TRT Haber 30.11.2023 14:29

Sınır onlara emanet: Hudut Kartalları 24 saat görev başında

Hudut kartalları sınır hattının güvenliği için aralıksız görev başında. Yerli ve milli cihazlar da onların bu zorlu görevlerinde en büyük destekçisi. TRT Haber ekibi, Mehmetçik'in 2 bin 640 rakımlı üs bölgesinde dondurucu soğuğa rağmen icra ettiği göreve tanıklık etti. TRT Haber Muhabiri Mücahit Dereli ve kameraman Ömer Çıttır'ın özel haberi.

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Gece gündüz, yağmur kar demeden görev başındalar. Gözlerini bir an olsun sınır hattından ayırmıyorlar. Yerli ve milli teknik cihazlar onların en büyük yardımcısı. Sınırın emanetçisi hudut kartalları görev başında...

TRT Haber hudut kartallarının görev yaptığı 2 bin 640 rakımlı sınır noktasındaydı.

Hudut kartallarının 7 gün 24 saat süren kutsal görevlerine tanıklık ettiler.

Devriyeler zırhlı araçlarla yapılıyor

Doğu sınırına yapılan yüksek duvarlar güvenlik önlemlerinin ilk aşaması. 4 metre yüksekliğindeki modüler beton duvar ve üzerindeki kafes tel, sınırı geçmeye çalışanların önündeki en büyük engel.

Sınır hattı boyunca uzanan duvara rağmen hudut kartalları, devriye görevini bırakmıyor. Devriyeler termal kameralarla donatılmış zırhlı araçlarla yapılıyor.

Yerli ve milli sistemler kullanılıyor

Sınır nöbetinde yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazlar da kullanılıyor. Sınıra yerleştirilen elektro optik kule sistemleri üzerinde ASELSAN tarafından geliştirilen Şahingöz ve Acar Radar sistemleri var.

Şahingöz üzerindeki yüksek teknolojili termal kamera 10 kilometre mesafeyi tarayabiliyor.

Yine yerli imkanlarla üretilen ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi ise 40 kilometre mesafeden tespit yapabiliyor.

Kamera sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri Mehmetçiğin sınırdaki gözü oluyor.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyenler henüz sınırın dışındayken Entegre Güvenlik Sistemleri ile anında tespit ediliyor.

Karakolda bulunan Görüntü Yönetim Merkezi'ndeki askerler gece termal, gündüz de optik görüntüleme sistemleriyle sınır hattında hiçbir kör nokta bırakmadan izleme yapıyor.

Bu takip sayesinde olağan dışı durumda alarma geçiliyor.

Haber: Mücahit Dereli

Kamera: Ömer Çıttır

Kurgu: Yakup Emin Akgül

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