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Türkiye
TRT Haber 10.09.2024 17:37

Sınır kapısında polise saldıran Yunan ayağından vuruldu

İpsala'da Türk-Yunan sınırının ara bölgesinde polise saldıran Yunan, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yunan sürücü, önce motosikletli Türk vatandaşına kasten çarptı, ardından elindeki kesici aletle polisin üzerine yürüdü.

İki ülkenin gümrük kapıları arasındaki bölgede, bir Yunan sürücü önce yol kenarında bekleyen Türk motosikletliye kasten çarptı.

Hızla devam eden Yunan sürücü X-ray girişindeki tır ile bariyer arasına sıkıştı. Yunan sürücü, elindeki kesici aletle Türk polisinin üzerine yürüdü. Polis, 2 el havaya ateş açarak "dur" ihtarı yaptı.

İhtara uymayan Yunan, sağ ayağından vuruldu. Gözaltına alınarak hastaneye sevk edildi.

Yunan sürücünün çarptığı motosikletli Türk vatandaşı da hastaneye kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay, Yunanistan makamlarına iletildi. Adli ve idari soruşturma başlatıldı.   

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