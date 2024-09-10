Sınır kapısında polise saldıran Yunan ayağından vuruldu

İki ülkenin gümrük kapıları arasındaki bölgede, bir Yunan sürücü önce yol kenarında bekleyen Türk motosikletliye kasten çarptı.

Hızla devam eden Yunan sürücü X-ray girişindeki tır ile bariyer arasına sıkıştı. Yunan sürücü, elindeki kesici aletle Türk polisinin üzerine yürüdü. Polis, 2 el havaya ateş açarak "dur" ihtarı yaptı.

İhtara uymayan Yunan, sağ ayağından vuruldu. Gözaltına alınarak hastaneye sevk edildi.

Yunan sürücünün çarptığı motosikletli Türk vatandaşı da hastaneye kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay, Yunanistan makamlarına iletildi. Adli ve idari soruşturma başlatıldı.