Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA