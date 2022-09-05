Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de fabrika yangını
[Fotograf: DHA]
İstanbul Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ediyor.
Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Haberler
- 20:27
- 20:20
- 20:02
- 19:57
- 19:46
Sıradaki Haber
Kız Kulesi'nde restorasyon sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz