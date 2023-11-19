Şile'yi fırtına vurdu, su baskınları yaşandı

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı.

Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.

Ağva'ya ulaşımın sağlandığı ormanlık yolda da devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Rögarlar taştı, yollarda göllenmeler oluştu

Yağışın etkisiyle Balıbey Mahallesi, merkez ve rıhtım bölgesinde de ağaçlar devrilirken aydınlatma direği de yola düştü. İlçe merkezinde rögarlar taşarken yollarda göllenme ve su birikintileri oluştu.

Kumbaba Mahallesi'nde de su baskınları yaşandı, sahil kesiminde yüksek dalgalar meydana geldi.

Bölgede sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.