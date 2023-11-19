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Türkiye
AA 19.11.2023 14:10

Şile'yi fırtına vurdu, su baskınları yaşandı

Şile'de şiddetli yağışın etkisiyle derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı, fırtınada ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Ağva'da dere kenarındaki iş yerlerini su basarken işletmelerdeki eşyalar etrafa sürüklendi.

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı.

Şile'yi fırtına vurdu, su baskınları yaşandı

Bölgede, birçok iş yeri ve butik otelleri su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.

Ağva'ya ulaşımın sağlandığı ormanlık yolda da devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Şile'yi fırtına vurdu, su baskınları yaşandı

Rögarlar taştı, yollarda göllenmeler oluştu

Yağışın etkisiyle Balıbey Mahallesi, merkez ve rıhtım bölgesinde de ağaçlar devrilirken aydınlatma direği de yola düştü. İlçe merkezinde rögarlar taşarken yollarda göllenme ve su birikintileri oluştu.

Kumbaba Mahallesi'nde de su baskınları yaşandı, sahil kesiminde yüksek dalgalar meydana geldi.

Şile'yi fırtına vurdu, su baskınları yaşandı

Bölgede sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

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