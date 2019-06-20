Türkiye
Şile açıklarında hortum oluştu
20 Haziran 2019 Perşembe 15:16 - Son Güncelleme 20 Haziran 2019 Perşembe 17:07
Şile açıklarında oluşan hortum bir süre denizde ilerledikten sonra kıyıya ulaşamadan etkisini kaybetti. O anlar sahildeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Şile Karacaköy açıklarında hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.
Kaynak: TRT Haber
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