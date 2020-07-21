Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesinin Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Polis Anıl Kemal Kurtul 2020-01 Operasyonu" sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da katıldığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında bölgede arazide taraması yapan ekiplerce sığınak tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Aynı bölgede teröristlere ait M-16 piyade tüfeği, el bombası, şarjör ve bol miktarda gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınak kullanılamaz hale getirildi.