Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak imha edildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesinin Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Polis Anıl Kemal Kurtul 2020-01 Operasyonu" sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da katıldığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında bölgede arazide taraması yapan ekiplerce sığınak tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Aynı bölgede teröristlere ait M-16 piyade tüfeği, el bombası, şarjör ve bol miktarda gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Terör örgütü PKK Siirt Valiliği siirt haberSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:29
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