Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Herekol Dağı, Çemikari Yaylası, Belmareş Gölü yolu üzerinde bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının mayın ve EYP döşeyerek eylem hazırlığı içerisinde olduğu yapılan detaylı çalışmalar sonucunda tespit edilmesi üzerine, bölgede ‘Kurt Kapanı 2019-23’ operasyonu gerçekleştirildi.



Operasyonda, Herekol Dağı, Çemikare Yaylası, Belmaraş Gölü yolu üzerinde tuzaklanmış vaziyette uzaktan komutalı EYP düzeneği kontrollü bir şekilde imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamda, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber





