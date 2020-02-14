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Siirt'te otoparktan çalınan 32 araç Batman'da bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki yediemin otoparkından çekiciyle çalınan 32 araç Batman'da ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan ilçesinde bulunan yediemin otoparkından sahte belge düzenlenerek iki hafta önce çekici marifetiyle çalındığı belirlenen 32 aracın bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Çalıntı araçların Batman merkeze bağlı Balpınar beldesi Seyrantepe Mahallesinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 32 araca el konulduğu, bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: Siirt kurtalan oto hırsızlığı Batman Yediemin otoparkıSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 12:49
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