Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 69 cep telefonu, 6 kulaklık ve 364 mobil bağlantı kablosu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.