Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 69 cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 69 cep telefonu, 6 kulaklık ve 364 mobil bağlantı kablosu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Siirt kaçakçılık operasyonu cep telefonuSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:55
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