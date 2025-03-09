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Türkiye
AA 09.03.2025 03:15

Siirt'te kaçak avlanan 6 kişiye 53 bin lira ceza

Siirt'te kaçak avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi.

Siirt'te kaçak avlanan 6 kişiye 53 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avcılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent kırsalında yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan ava çıkan 6 kişiye çeşitli maddelerden toplam 53 bin 619 lira ceza uygulandı.

Ekiplerce ele geçirilen kınalı keklikler tedavileri için Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildi, tuzak aparatlar ve mesken denilen taş yapılar da yıkılarak imha edildi.

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