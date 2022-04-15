Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 31 düzensiz göçmen yakalandı
Siirt'in Baykan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs, kovalamaca sonucu durduruldu.
Minibüste yapılan aramada, Afgan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Siirt
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