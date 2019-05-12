Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak hafta başından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'un kuzey kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber